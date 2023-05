Person in Auto eingeklemmt – Bebelstraße gesperrt

Stadtbahnunfall in Stuttgart-West

7 Bei dem Unfall wurde eine Person in einem Auto eingeklemmt. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

Am Dienstag kommt es im Stuttgarter Westen zu einem schweren Stadtbahnunfall, bei dem eine Person in einem Auto eingeklemmt wird. Rettungskräfte sind im Einsatz, die Bebelstraße ist zurzeit gesperrt.









Bei einem Unfall zwischen einer Stadtbahn und einem Auto ist am frühen Dienstagabend im Stuttgarter Westen eine Person in dem Fahrzeug eingeklemmt worden. Zur notärztlichen Versorgung des Verletzten sowie zur Bergung des Autos ist die Bebelstraße sowie der Stadtbahnverkehr in diesem Bereich aktuell gesperrt (Stand: 18.20 Uhr)