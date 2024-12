4 Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Ein Autofahrer will in Stuttgart-Rot verbotswidrig nach links abbiegen und kracht dabei in eine Stadtbahn. Dabei entsteht ein Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro.











Bei einem Stadtbahnunfall in Stuttgart-Rot ist am Samstagnachmittag ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro entstanden.