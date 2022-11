5 Bei dem Unfall wurde die 60-jährige Autofahrerin verletzt. Foto: 7aktuell.de/ 7aktuell/7aktuell.de | 7aktuell

Eine 60-Jährige will am Samstagmittag im Stuttgarter Osten wenden und übersieht dabei eine Stadtbahn. Es kommt zur Kollision – die Einzelheiten.















Bei einem Unfall mit einer Stadtbahn der Linie U9 ist am Samstagmittag eine 60-jährige Autofahrerin im Stuttgarter Osten leicht verletzt worden, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Der Stadtbahnverkehr war für die Unfallaufnahme circa 45 Minuten unterbrochen.

Wie die Polizei meldet, war die 60-Jährige gegen 11.20 Uhr mit ihrem VW Polo von Wangen kommend in der Ulmer Straße in Fahrtrichtung Gaisburg unterwegs. Auf Höhe des Großmarktes soll die Frau verbotswidrig gewendet haben und stieß dabei mit der U9 zusammen, die in gleicher Richtung fuhr.

Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Sperrung des Stadtbahnverkehrs war ein Ersatzverkehr eingerichtet.