6 Das Auto schleuderte gegen einen Holzzaun. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Ein Auto kollidiert am Freitagmorgen im Stuttgarter Norden mit einer Stadtbahn und schleudert danach gegen einen Holzzaun. Was bislang bekannt ist.











Link kopiert



Ein Autofahrer ist am Freitagmorgen in der Nordbahnhofstraße in Stuttgart-Nord zunächst mit einer Stadtbahn der Linie U12 kollidiert, bevor das Auto quer über die Straße in einen Sichtschutzzaun aus Holz krachte, wo das Fahrzeug schließlich liegen blieb. Während der Unfallaufnahme kam es zu Behinderungen im Stadtbahnverkehr der Linie U12.