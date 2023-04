Stadtbahnunfall in Stuttgart-Mühlhausen

Ein 31-Jähriger steigt mit seinem Pedelec am Mittwochabend in Mühlhausen aus einer Stadtbahn aus. Als er losfahren will, stürzt er – mit fatalen Folgen.









Ein 31 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist am Mittwochabend an der Stadtbahnhaltestelle Wagrainäcker in Stuttgart-Mühlhausen mit seinem Fuß zwischen eine Stadtbahn und den Bahnsteig geraten und wurde dabei schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, stieg der 31-Jährige gegen 21.45 Uhr aus der Stadtbahn, die in Richtung Münster unterwegs war, aus. Als er neben der wieder anfahrenden Stadtbahn auf sein Pedelec stieg und losfuhr, stürzte er und geriet dabei mit seinem Fuß zwischen die Bahn und den Bahnsteig.

Der Mann zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.