Eine 55 Jahre alte Frau will in Mühlhausen einen Bahnübergang überqueren und übersieht dabei wohl eine Stadtbahn – mit schlimmen Folgen.

Eine 55 Jahre alte Fußgängerin ist am Freitagnachmittag in Stuttgart-Mühlhausen von einer Stadtbahn erfasst und dabei schwer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, war die 55-Jährige gegen 15.50 Uhr in der Mönchfeldstraße unterwegs und wollte den Bahnübergang an der Stadtbahnhaltestelle Freiberg überqueren. Dabei übersah sie offenbar eine Stadtbahn der Linie U7, die in Richtung Mönchfeld fuhr und wurde von der Bahn erfasst.

Lesen Sie auch

Die Frau zog sich dabei schwere Verletzungen zu, die vor Ort von Rettungskräften behandelt wurden. Im Anschluss wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht.