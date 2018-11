Stadtbahnunfall in Stuttgart-Mitte Verkehrsunfall legt Bahnen zwischen Bopser und Olgaeck lahm

Von red/aim 13. November 2018 - 11:07 Uhr

Erneut kollidieren eine Stadtbahn und ein Pkw. Diesmal sind die Linien U5, U6, U7 und U12 von dem Verkehrsunfall am Olgaeck betroffen. Es gibt keine Verletzten, sagt die Polizei.





Stuttgart - Am Dienstagmorgen hat es am Olgaeck (Stuttgart-Mitte) gekracht. Die Polizei berichtet, dass ein Pkw und eine Stadtbahn zusammengestoßen sind. Sowohl die Unfallfahrer, als auch die Passagiere der Stadtbahn trugen keine Verletzungen davon. Die Strecke zwischen den Haltestellen Bopser und Olgaeck war für etwa eine Stunde gesperrt.

>> Aktuelle Informationen zur Streckensperrung in unserem Störungsmelder.

Es ist schon der siebte Unfall im November, in den eine Stadtbahn verwickelt ist: Am Montagmorgen gegen 9.40 Uhr ist ein Ford mit einer Stadtbahn der Linie U5 kollidiert. Der 25-jährige Autofahrer soll auf der Hohenheimer Straße in Richtung Innenstadt gefahren sein, als er laut Polizeimeldung an der Kreuzung Alexanderstraße verbotswiedrig nach links abbiegen wollte. In der Linkskurve stieß sein Auto mit der Stadtbahn, die ebenfalls stadteinwärts unterwegs war, zusammen. Für die 52-jährige Fahrerin der Bahn soll es trotz Gefahrenbremsung unmöglich gewesen sein, das Fahrzeug rechtzeitig zu stoppen.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme wurde eine Fahrspur der Hohenheimer Straße gesperrt. Es soll zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen sein. Auch der Stadtbahnverkehr der Linien U5, U6, U7 und U12 war zwischen den Haltestellen Bopser und Olgaeck bis etwa 10.30 Uhr unterbrochen.