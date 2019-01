Unfall im Kreis Göppingen Auto landet auf Motorhaube – drei Schwerverletzte

Ein 82-Jähriger fährt an einer Kreuzung in Eislingen über eine rote Ampel. Er kracht in ein anderes Fahrzeug. Dieses überschlägt sich mehrfach und landet auf der Motorhaube eines anderen Wagens. Drei Menschen werden schwer verletzt.