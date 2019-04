1 Im Stadtbahnverkehr hat es am Freitag einen Unfall gegeben. Foto: Leif Piechowski

Der Freitag ging nicht gut los für den Stuttgarter Stadtbahnverkehr: In Neugereut rammte ein unaufmerksamer Autofahrer eine gelbe Bahn.

Stuttgart - Und wieder ein Autofahrer, der eine Stadtbahn übersieht: Bei der Kollision eines BMW-Fahrers mit einer Bahn der Linie U 2 in Neugereut ist am frühen Freitagmorgen ein Schaden von 10 000 Euro entstanden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Bahnverkehr zur Endhaltestelle in Neugereut war zeitweise unterbrochen.

Nach Angaben der Polizei war ein 35-jähriger BMW-Fahrer um 4.40 Uhr von Oeffingen kommend in Richtung Max-Eyth-See unterwegs und hatte nach dem Tunnel den Kreisverkehr der Straßen Seeblickweg und Kormoranstraße angesteuert. Offenbar entschied der Autofahrer kurzfristig nach rechts in den Kormoranweg abzubiegen. „Offenbar beachtete er dabei das Rotlicht nicht“, sagt Polizeisprecher Stephan Widmann.

Schon Tage zuvor krachte es auf den Schienen

Und auch nicht die gelbe Stadtbahn, die sich von rechts näherte. Die U 2 war von der Endhaltestelle stadteinwärts unterwegs. Der Stadtbahnfahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Die Fahrgäste mussten zu Fuß zur nächsten Haltestelle.

Erst am Dienstag hatte es in der Landhausstraße im Stuttgarter Osten eine Kollision zwischen einem Auto und einer Stadtbahn gegeben. Eine 47-jährige Autofahrerin hatte einem anderen Autofahrer das Einparken ermöglichen wollen und hatte ihren Wagen zurückgesetzt. Dabei geriet sie in den Schienenbereich und übersah hinter ihr eine Stadtbahn der Linie U 4. Dabei gab es 25 000 Euro Blechschaden. Einige Tage zuvor wollte ein 66-jähriger VW-Fahrer in der Schmidener Straße in Bad Cannstatt verbotenerweise nach links abbiegen – und rammte eine parallel fahrende Bahn der Linie U 19. Hierbei entstand 20 000 Euro Schaden. In der Heilbronner Straße im Stuttgarter Norden gab es bei einer Kollision zwei Leichtverletzte.