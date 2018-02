Remseck Tödlicher Stadtbahnunfall: Zeigt Video eine rote Ampel?

Von Wolf-Dieter Obst 26. Februar 2018 - 10:08 Uhr

Die Rettungskräfte können dem Kind im Auto nicht mehr helfen. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Eine Autofahrerin fährt am Sonntagabend zwischen Stuttgart und Remseck über die Gleise – und übersieht eine Stadtbahn. Es kommt zu einer Katastrophe. Die Polizei wertet nun Videoaufnahmen zum Unfallhergang aus.

Remseck/Stuttgart - Die tödliche Kollision zwischen einer Stadtbahn und einem Auto, bei dem ein vierjähriges Kind an der Stadtgrenze zwischen Stuttgart und Remseck (Kreis Ludwigsburg) ums Leben kam, gibt der Polizei weiter Rätsel auf. „Wir gehen davon aus, dass die Ampel funktioniert hat“, sagt Polizeisprecher Peter Widenhorn. Derzeit werden Videoaufnahmen eines nahe gelegenen Klärwerks ausgewertet. Womöglich hat die 33-jährige Autofahrerin eine rote Ampel nicht beachtet.

Fragen über Fragen: Warum war die Frau aus Ludwigsburg am Sonntag gegen 19 Uhr mit ihrem Ford Mondeo überhaupt auf der Zufahrt zum Hauptklärwerk Mühlhausen unterwegs? Hatte sie sich verfahren? Oder wollte sie die Stelle für ein schnelles Wendemanöver zurück nach Stuttgart benutzen?

Was wollte die Fahrerin am Klärwerk?

Der Unfall spielte sich an der L 1100 zwischen Mühlhausen und Remseck-Aldingen ab, eine Stelle, die in der Vergangenheit immer wieder Schauplatz spektakulärer Unfall wurde. Die Einmündung zum Klärwerk wird von Stadtbahngleisen durchschnitten, die parallel zur Landesstraße verlaufen. Auf diesen Gleisen befand sich der Ford Mondeo der 33-Jährigen mit ihrem vierjährigen Sohn, als sich aus Remseck eine Stadtbahn der Linie U 12 Richtung Stuttgart näherte. Der 53-jährige Stadtbahnfahrer konnte mit seinem 60-Tonnen-Zug die Kollision nicht mehr verhindern. Das Auto wurde an der Beifahrerseite getroffen und 30 Meter mitgeschleift. Die Fahrerin wurde schwer verletzt, für ihr Kind kam jede Hilfe zu spät. Der Stadtbahnfahrer erlitt einen Schock.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte die Ford-Fahrerin aus dem Bereich der Kläranlage nach links auf die L 1100 abbiegen wollen. Der Bereich ist mit einer Ampel geregelt. Ein Sachverständiger soll nun prüfen, ob die Ampel funktionierte und welche Farbe sie anzeigte. Außerdem sollen Videoaufnahmen klären, ob die Autofahrerin bei Rot über die Gleise fuhr. Nicht ausgeschlossen ist aber auch, dass die Fahrerin gar nicht aus der Zufahrt kam, sondern womöglich auf der Landesstraße ein Wendemanöver versuchte – und die Gleise im Wendekreis lagen. Die rote Ampel hätte sie so gar nicht sehen können.

Gefahrgut-Lkw gegen Stadtbahn an derselben Stelle

Die Unfallstelle ist nicht zum ersten Mal Schauplatz von tragischen Kollisionen. Im Dezember 2017 überschlug sich dort ein 26-jähriger BMW-Fahrer nach einem Ausweichmanöver, blieb auf dem Dach im Gleisbett liegen. Es blieb bei 10 000 Euro Schaden. Besonders folgenschwer war ein Abbiegemanöver eines 44-jährigen Lkw-Fahrers im April 2016, der offenbar ein Ampelsignal übersah und mit seinem Gefahrgutlaster mit einer Stadtbahn kollidierte. Der mit Eisen-III-Chlorid beladene Tank blieb an den Gleisen liegen. Es gab einen Schwerverletzten, eine aufwendige Bergung und 1,3 Millionen Euro Schaden.