Stadtbahnunfall in Remseck

Der Unfall ereignete sich in Remseck. (Symbolbild)

Eine Volvo-Fahrerin wartet am Bahnübergang an einer roten Ampel, fährt allerdings plötzlich los. Es kommt zu einem Unfall, die Autofahrerin wird verletzt.











 Eine 58-jährige Volvo-Fahrerin ist am Mittwochnachmittag bei einer Kollision mit einer Stadtbahn der Linie U12 in Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) leicht verletzt worden.