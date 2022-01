Stadtbahnunfall in Möhringen

6 In Möhringen sind eine Stadtbahn und ein Auto zusammengestoßen. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Stuttgart-Möhringen - Am Mittwochnachmittag sind in Stuttgart-Möhringen eine Stadtbahn der Linie U3 und ein Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, ereignete sicht der Unfall gegen 14.45 Uhr an der Haltstelle Landhaus. Dort kreuzt die Kurt-Schumacher-Straße.

Das Auto sei nach dem Zusammenstoß im Gleisbett gelandet. Weitere Details zum Unfallhergang kann die Polizei noch nicht nennen. Die Aufnahme läuft, der Stadtbahnverkehr ist beeinträchtigt (Stand: 16.20 Uhr).