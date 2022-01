4 Auf der Pragstraße kam es zur Kollision zwischen dem BMW und der Stadtbahn. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Stuttgart-Bad Cannstatt - Zu einem Unfall zwischen einem BMW und einer Stadtbahn der Linie U16 ist es am Mittwochmorgen in Bad Cannstatt gekommen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstand Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Außerdem kam es zu Behinderungen im Stadtbahn- und Straßenverkehr.

Wie die Polizei mitteilt, war die 57-Jährige gegen 9.25 Uhr mit ihrem BMW in der Pragstraße in Richtung Bad Cannstatt unterwegs und wollte offenbar geradeaus über die Rosensteinbrücke fahren.

An der Kreuzung der Pragstraße mit der Neckartalstraße missachtete sie wohl das Rotlicht einer Ampel und stieß mit der Stadtbahn zusammen, die in gleicher Richtung unterwegs war und nach rechts in die Neckartalstraße abbiegen wollte. Während sich auf der Pragstraße durch den Unfall ein langer Stau entwickelte, konnte der Stadtbahnverkehr in diesem Bereich gegen 10.30 Uhr wieder aufgenommen werden.