Stadtbahnunfall in Bad Cannstatt: Auto schlittert 100 Meter auf den Gleisen – U13 fährt ins Heck

1 Der Unfall ereignete sich in Bad Cannstatt. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Eine Autofahrerin gerät in Bad Cannstatt in den Gleisbereich und fährt sich nach rund 100 Metern fest. Trotz Gefahrenbremsung fährt eine Stadtbahn ins Heck des Autos.











﻿ Eine 34 Jahre alte Autofahrerin ist am späten Montagabend mit ihrem Fahrzeug der Marke Stellantis in der König-Karl-Straße in Bad Cannstatt im Gleisbett der Stadtbahn gelandet. Der Fahrer einer nachfolgenden Stadtbahn der Linie U13 leitete noch eine Gefahrenbremsung ein, doch der Zug kollidierte noch mit dem Heck des Autos. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.