Stadtbahnüberfall in Stuttgart: Zwei Männer nach Randale und Raub festgenommen

Zwei Männer sind am Donnerstagabend mehrfach aufgefallen, als sie am Stuttgarter Hauptbahnhof randalierten und Fahrgäste in der Stadtbahn belästigten. Nach einer vorläufigen Festnahme wurden die Täter wieder freigelassen.











Zwei Männer stehen im Verdacht, am Donnerstag einen 17-Jährigen ausgeraubt zu haben. Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 41-Jährigen und einen 39-Jährigen. Wie die Polizei mitteilt, waren die Männer gegen 20.40 Uhr in der Stadtbahnlinie U12 Richtung Dürrlewang unterwegs. Sie sollen den 17-jährigen Fahrgast mit einem Energy-Drink übergossen und einen geringen Geldbetrag erpresst haben. Anschließend setzte einer der Männer eine Killerclown-Maske auf, bevor sie an der Haltestelle Mühlhausen ausstiegen.