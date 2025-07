Stadtbahnpläne in Ludwigsburg: Weststädter machen gegen „Lucie“ mobil

Stadtbahnpläne in Ludwigsburg

1 Hier soll eine Stadtbahntrasse entlang führen. Bäume müssten dafür weichen. Foto: privat

Seit die Alternativtrasse für die Stadtbahn in Ludwigsburg ins Gespräch gebracht wurde, rumort es in der Weststadt Ludwigsburgs. Der Grund: Im Naturpark West müssten Bäume fallen.











Link kopiert



Eigentlich sollte es, so die Vorstellungen der Stadtbahnplaner, der einfachste Streckenabschnitt werden: die Reaktivierung der alten Bahntrasse aus Markgröningen. Doch nun, da die Realisierung näher gerückt ist und vor allem, seit der Geschäftsführer des Zweckverbands Stadtbahn, Michael Ilk, eine Alternativtrasse ins Gespräch gebracht hat, rumort es heftig bei den Bürgern in der Weststadt. Denn die aus Sicht von Ilk wegen gravierender Probleme bei der ursprünglichen Planung notwendige Alternativtrasse würde die Bahngleise schon vor dem Bahnhof verlassen, die Stadtbahn am Westausgang des Bahnhofs halten.