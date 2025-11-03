Stadtbahnpläne in Ludwigsburg: Lucie Mini-Variante – Wie sinnvoll ist die Markgröninger Bahn?

Die Ludwigsburger Stadtverwaltung befürwortet von der geplanten Stadtbahn nur das Teilstück Markgröningen–Ludwigsburg. Doch auch dagegen gibt es Widerstand und Einwände.
Gerät das möglicherweise letzte Teilstück der ehrgeizigen Stadtbahnpläne in Ludwigsburg auch noch ins Wanken? Fest steht: Gegen die Reaktivierung der Bahnstrecke Markgröningen–Ludwigsburg gibt es Widerstand. Zuletzt kam der von unerwarteter Seite. Landrat Dietmar Allgaier, machte kürzlich im Kreistag deutlich, dass er eine reine Reaktivierung der Bahnstrecke aus Markgröningen nicht mittragen werde. Er möchte das Gesamtprojekt umsetzen – oder gar nichts.