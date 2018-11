Stadtbahnhaltestelle Rathaus Herrenloser Koffer löst Polizeieinsatz in der Innenstadt aus

Von aim 23. November 2018 - 14:37 Uhr

Ein unbeaufsichtigter Koffer hat einen Polizeieinsatz am Leonhardsplatz ausgelöst. Die Unterführung zur Stadtbahnhaltestelle Rathaus wurde vorsichtshalber abgesperrt. Ein Entschärfungsroboter war vor Ort.





Stuttgart - Ein Koffer ohne Besitzer hat am Freitagmittag einen Polizeieinsatz in der Stuttgarter Innenstadt ausgelöst. Das blaue Gepäckstück wurde bei einer Unterführung am Leonhardsplatz gefunden. Wer es abgestellt hat und was sich darin befindet, war für einige Zeit unklar. Dann kam die Entwarnung: Der Koffer war harmlos.

Es soll sich lediglich um einen vergessenen Koffer gehandelt haben, gab die Polizei später bekannt. Zur Sicherheit sei ein Entschärfungsroboter vor Ort gewesen. Die Unterführung am Leonhardsplatz war für kurze Zeit nicht passierbar.