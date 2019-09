1 Ein Unbekannter hat laut Polizei zwei Männer mit einem Messer bedroht. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

In zwei Fällen soll ein Unbekannter zwei junge Männer mit einem Messer bedroht haben, um an Bargeld zu kommen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise nach dem mutmaßlichen Täter.

Stuttgart - Ein unbekannter Täter soll zwei junge Männer in Stuttgart mit einem Messer bedroht und einen der beiden ausgeraubt haben. In einem Fall forderte der Täter am Donnerstagabend nahe der Stadtbahnhaltestelle Peregrinastraße in Möhringen mit gezücktem Messer Geld von einem 18-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Das Opfer zeigte dem Unbekannten einen leeren Geldbeutel, woraufhin dieser von seinem Vorhaben abließ.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Kurze Zeit später verließ ein 17-Jähriger gegen 20.20 Uhr die Stadtbahn der Linie U12 ebenfalls an der Haltestelle Peregrinastraße. Vermutlich der gleiche Tatverdächtige näherte sich ihm und forderte unter vorgehaltenem Messer erneut Bargeld. Der Jugendliche gab ihm eine geringe Summe, woraufhin der Täter unerkannt flüchtete.

Der Unbekannte war laut Polizeiangaben etwa 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,85 bis 1,90 Zentimeter groß. Er hatte demnach ein orientalisches Erscheinungsbild und einen Vollbart. Er trug eine schwarze Kappe mit einer weißen Aufschrift oder einem weißen Logo, einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose. Er sprach akzentfreies Deutsch. Die Polizei bittet Zeugen darum, sich unter der Telefonnummer 0711 899 05778 zu melden.

