Stadtbahn-Unfall in Stuttgart-Weilimdorf 14-Jähriger läuft vor Schienenschleifwagen

Von red/bb 19. April 2018 - 15:02 Uhr

An der Haltestelle Wolfbusch in Stuttgart-Weilimdorf ist am Donnerstagmittag ein Junge vor einen Arbeitswagen der SSB gelaufen und schwer verletzt worden. Er hatte den Schienenschleifer wohl übersehen.





Stuttgart-Weilimdorf - Am Donnerstagmittag ist ein 14-jähriger Junge an der Haltestelle Wolfbusch in Stuttgart-Weilimdorf vor einen Schienenschleifwagen der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) gelaufen. Der Junge wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei geht zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass der Jugendliche gegen 12.15 Uhr aus einer Stadtbahn ausgestiegen war und den Z-Übergang an der Haltestelle Wolfbusch überqueren wollte. Dabei hat er wohl den gelben Arbeitswagen der SSB übersehen und ist gegen das Schienenfahrzeug gelaufen.

Während des Einsatzes der Rettungskräfte an der Unfallstelle war die Strecke der Stadtbahn U6 zwischen Rastatter Straße und Gerlingen unterbrochen.