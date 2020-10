1 Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Eine 16-Jährige wird in einer Stadtbahn der Linie U13 in Bad Cannstatt von einem Unbekannten sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall.

Stuttgart-Bad Cannstatt - Ein bislang Unbekannter hat am Dienstagabend eine 16 Jahre alte Jugendliche in einer Stadtbahn der Linie U13 in Bad Cannstatt sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, saß die 16-Jährige in der Stadtbahn der Linie U13, die in Richtung Pfostenwälde fuhr und gegen 20.45 Uhr an der Haltestelle Rosensteinbrücke hielt. Auf der gegenüberliegenden Sitzgruppe saß zu diesem Zeitpunkt der Unbekannte, der immer wieder Blickkontakt zu der Jugendlichen suchte und dabei onanierte. Währenddessen gab er offenbar Grunzlaute von sich. Die 16-Jährige setzte sich schließlich auf einen anderen Platz, der mutmaßliche Täter verließ an der Haltestelle Pragsattel die Bahn.

Das Opfer beschreibt den Unbekannten wie folgt: Etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwas über 1,60 Meter groß, dunkelhäutig und kurze, lockige Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er eine gelbrote Jacke und eine dunkle Hose. Die Polizei bittet Zeugen sowie weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.

