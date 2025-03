Ubstadt-Weiher nördlich von Karlsruhe: Todesopfer nach Unfall von Tanklaster mit Stadtbahn – zwei Vermisste

6 In Ubstadt-Weiher kam es zu dem Zusammenstoß zwischen der Stadtbahn und dem Tanklastwagen. Foto: dpa/Rene Priebe

Eine Stadtbahn stößt im Norden Baden-Württembergs mit einem Lastwagen zusammen. Der hat brennbare Fracht geladen. Sein Fahrer muss ins Krankenhaus. Eine andere Person überlebt den Unfall nicht.











Die Flammen lodern lichterloh, dunkle Rauchschwaden steigen in die Luft. Am Ende bleiben ein völlig ausgebrannter Tanklastwagen und das Gerippe einer Stadtbahn. Ein Mensch ist bei dem Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang nördlich von Karlsruhe gestorben. Mehrere Personen werden verletzt, unter ihnen der Lastwagenfahrer schwer. Zwei Menschen gelten außerdem noch als vermisst.