Stadtbahn Stuttgart: Neue SSB-Haltestelle am Flughafen muss schon saniert werden

Die Stadtbahnhaltestelle Flughafen/Messe ist erst seit 2021 in Betrieb. Doch schon jetzt muss eine Treppe umfassend saniert werden – wegen baulicher Mängel und eindringendem Wasser.
Nicht einmal fünf Jahre nach ihrer Eröffnung steht an der Stadtbahnhaltestelle Flughafen/Messe bereits eine größere Reparatur an. Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) planen, von Mai an die westliche Treppenanlage der Endhaltestelle zu sanieren. Hintergrund sind Planungs- und Baumängel. Das Nahverkehrsunternehmen hat festgestellt, dass Wasser in darunterliegende Betriebsräume eindringt.