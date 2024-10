Stadtbahn Stuttgart: Das Stadtbahnnetz wächst – in Trippelschritten

Das Stadtbahnnetz wächst – in Trippelschritten

7 Ein Sonderzug hat die neue Endhaltestelle in Leinfelden in Betrieb genommen. Foto: Ines /Rudel

Am Donnerstag haben die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) eine 700 Meter lange Netzerweiterung und eine neue Haltestelle eröffnet. Die Linie U 5 fährt nun in Leinfelden bis zum Neuen Markt. Der nächste Ausbauschritt wird auf sich warten lassen.











Link kopiert



Der Fortschritt ist eine Schnecke: nach mehr als zwei Jahren Bauzeit haben die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) rund 700 Meter neue Strecke und eine zusätzliche Haltestelle in Betrieb genommen. Ungeachtet des zähen Ausbaus war die Freude in Leinfelden-Echterdingen groß – auch weil man in der Kommune im Landkreis Esslingen die Erweiterung des Stadtbahnnetzes von der Haltestelle Bahnhof zur Haltestelle Neuer Markt nur als Zwischenschritt betrachtet. Langfristig sollen die gelben SSB-Wagen wieder bis Echterdingen fahren. Die Strecke dorthin – zuletzt von der Straßenbahnlinie 6 bedient – wurde 1990 stillgelegt.