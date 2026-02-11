1000 neue Fahrer gesucht - so schwer ist der Job im SSB-Führerstand

Die Stadtbahnen der SSB stehen im Ruf, pünktlich und zuverlässig unterwegs zu sein - wenn nicht gerade gestreikt wird. Was muss man tun, um die gelben Fahrzeuge durch den Verkehr zu manövrieren? Ein Selbstversuch. [Archiv]
Der Mann hat seine Augen offensichtlich überall. Ehe ich das Auto überhaupt wahrgenommen habe, wittert Thomas Dietz eine Gefahr, die von dem in die Straße hineinragenden Heck ausgehen könnte. Wir können nicht ausweichen, denn wir sind mit einem Stadtbahnzug der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) in den engen Straßen von Stuttgart-Ost unterwegs. Thomas Dietz ist es gewohnt, für seine Schützlinge mitzudenken. Er leitet die Stadtbahnfahrschule des städtischen Nahverkehrsunternehmens. Heute muss er aber keinen normalen Novizen im Führerstand im Auge behalten, sondern den Schreiber dieser Zeilen – im Berufsalltag Redakteur unserer Zeitung.