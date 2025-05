Stadtbahn-Planung in Ludwigsburg: „Es muss eine echte Bürgerbeteiligung geben“

Stadtbahn-Planung in Ludwigsburg

1 Die Karte auf dem Boden zeigt den Trassenverlauf und mögliche Probleme Foto: Simon Granville

In einigen Städten – etwa Tübingen und Regensburg – sind die Stadtbahnplanungen von einer Bürgermehrheit gekippt worden. Begründet wurde dies damit, dass die Bürger nicht rechtzeitig beteiligt worden seien. Das will man in Ludwigsburg besser machen.











Link kopiert



Am Donnerstag hat die Planung für eine Bürgerbeteiligung in Sachen Ludwigsburger Stadtbahn begonnen – sogenannte „Schlüsselakteure“ waren von der Servicestelle Dialogische Bürgerbeteiligung des Landes Baden-Württemberg eingeladen worden, um sich zum ersten Teilabschnitt der Stadtbahn von Markgröningen nach Ludwigsburg zu äußern – welche Wünsche gibt es, was wird kritisch gesehen, welche Fragen sind offen.