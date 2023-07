1 Bis hier wieder Bahnen fahren, wird es noch eine Weile dauern: die stillgelegte Trasse bei Markgröningen. Foto: factum/Simon Granville

Bund und Land machen mehr Geld locker, damit auf stillgelegten Trassen bald wieder Bahnen fahren. Eine landesweite Studie prognostiziert den Schienenprojekten im Kreis Ludwigsburg enorm viele Fahrgäste. Was ist neu?









Ludwigsburg - Gewinnt das Stadtbahn-Projekt durch die Ergebnisse einer landesweiten Potenzialstudie des Verkehrsministeriums zusätzlich an Fahrt? Die Reaktivierung der Trasse zwischen Ludwigsburg und Markgröningen, also der Stadtbahn-Auftakt, zählt zu den zwölf Projekten, denen in einer zu Wochenbeginn vorgestellten Studie ein besonders hohes Potenzial an Fahrgästen prognostiziert wird. Durchschnittlich 3380 Passagiere pro Kilometer täglich sagt das Gutachten Studie allein diesem Achteinhalb-Kilometer-Abschnitt voraus. Auch die Bottwartalbahn zwischen Marbach und Heilbronn sowie die Schusterbahn zwischen Stuttgart-Untertürkheim und Kornwestheim gehören zu dem Dutzend Verbindungen, bei dem die Studie enorme Potenziale sieht. Ein weiterer Impuls: durch eine Novellierung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes winken höhere Zuschüsse.