Stadtbahn Lucie: Innenstadtverein Luis warnt – Ludwigsburg wird 20 Millionen Euro zahlen

Vor der Stadtbahn-Diskussion im Ludwigsburger Gemeinderat stellt der Innenstadtverein kritische Fragen. Wie viel muss die Stadt wirklich für die Reaktivierung der Bahntrasse zahlen?
Landrat Dietmar Allgaier und Stadtbahn-Projektleiter Michael Ilk kämpfen um das Überleben des Großprojekts Lucie. Bei einem Treffen mit rund 100 Lokalpolitikern am Samstag warben sie intensiv für die Reaktivierung der Bahnstrecke zwischen Markgröningen und Ludwigsburg und die weiterführende Trasse nach Pattonville. Dabei versicherten sie den Ludwigsburger Stadträten, dass die Stadt für die erste Ausbaustufe lediglich rund 5 Millionen Euro aufbringen müsse.