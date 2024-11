Stadtbahn in Stuttgart-West

1 Unfall in Stuttgart-West: Ein Lastwagen ist im Gleisbett der Stadtbahn gelandet. Die Strecke wurde gesperrt. Foto: STZN/Lukas Jenkner

Am Montagabend ist in Stuttgart-West ein Lastwagen im Gleisbett der Stadtbahn gelandet. Es kommt zu Ausfällen der Linien U2 und U9.











Erneut kommt es aufgrund eines Unfalls zu Störungen bei der Stadtbahn: Am Montagabend ist in Stuttgart-West ein Lkw im Gleisbett der Stadtbahn gelandet. Aufgrund des Unfalls wurde die Strecke der Stadtbahnlinie U2 zwischen der Haltestelle Lindpaintnerstraße in Stuttgart-Botnang und dem Berliner Platz (Hohe Straße) gesperrt.

Laut einer Sprecherin der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) verkehrten die Stadtbahnen der Linie U2 demnach nur zwischen Botnang und der Lindpaintnerstraße sowie zwischen Neugereut und dem Berliner Platz. Dort wechselten die Bahnen ihre Fahrtrichtung. Zwischen der Haltestelle Schwab-/Bebelstraße und der Lindpaintnerstraße wurde ein Ersatzverkehr mit Taxis und Bussen eingerichtet. Die Stadtbahnen stauten sich an der Haltestelle Arndt-Spittastraße in Stuttgart-West. Foto: STZN/Lukas Jenkner Die U9 vom Hauptbahnhof kommend endete an der Haltestelle Schwab-/Bebelstraße – und änderte dort die Fahrtrichtung. Wer am Vogelsang oder dem Herderplatz zusteigen wollte, dem empfahl die SSB, in Richtung Hauptbahnhof auf Busse der Linie 40 umzusteigen.