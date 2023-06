Stadtbahn in Stuttgart

1 An SSB-Stadtbahnübergängen gehört das Blinklicht zum gewohnten Bild. Aber noch nicht überall. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Immer noch gibt es im Stadtbahnnetz der SSB Fußgängerübergänge ohne zusätzliche technische Sicherung. Werden Sie bald verschwinden?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es gibt sie noch, die Exoten im Stadtbahnnetz der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB). Es sind die wenigen Überwege ohne Lichtsignal und ohne die sogenannte Z-Überführung, die dazu führt, dass Fußgänger in Richtung der ankommenden Stadtbahn blicken. Auf der U 3 zwischen Vaihingen und Plieningen ist beispielsweise die Station Landhaus eine solche Ausnahme gewesen. Während es am benachbarten Stopp SI-Zentrum schon seit Jahren blinkt, blieb die Station wenige Meter weiter nur durch ein einfaches Holzgeländer abgesichert. Nun sind dort die Bauarbeiter angerückt und machen den Überweg durch die sogenannte Z-Anordnung sicherer. An einer Stelle, wo sich laut Fahrplan ankommende und abfahrende Züge immer wieder binnen weniger Sekunden kreuzen.