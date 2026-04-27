Stadtbahn in Stuttgart: SSB streicht zwei von zwölf großen Baumaßnahmen – es liegt aber nicht am Geld

Die Stuttgarter Straßenbahnen investieren 2026 insgesamt 60 Millionen Euro in die Instandhaltung des Schienennetzes. Kein Sparzwang, vielmehr hofft man auf einen Synergieeffekt.
Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) legt großen Wert darauf, die vorhandene Infrastruktur in einem guten Zustand zu halten, um die Qualität und die Pünktlichkeit im öffentlichen Nahverkehr langfristig zu gewährleisten. Vor allem Vorstandssprecher Thomas Moser will verhindern, dass sich ein Investitionsstau – von der Deutschen Bahn bestens bekannt – aufbauen könnte. Daher investiert die SSB jedes Jahr eine stattliche Summe in das rund 140 Kilometer lange Schienennetz. Alleine 2026 sollen in zwölf bedeutendere Maßnahmen insgesamt 60 Millionen Euro fließen. Umso überraschender erscheint daher die Tatsache, dass nun zwei davon gestrichen wurden.