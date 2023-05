Stadtbahn in Stuttgart

1 Der Vorfall ereignete sich in einer Stadtbahn der Linie U12 Richtung Remseck (Symbolbild). Foto: imago images/Arnulf Hettrich

In einer Stadtbahn der Linie U12 Richtung Remseck belästigt eine Frau mehrere Fahrgäste. Am Stuttgarter Hauptbahnhof wird sie daraufhin festgenommen. Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Eine Frau soll am Donnerstagvormittag in einer Stuttgarter Stadtbahn der Linie U12 Richtung Remseck mehrere Fahrgäste bespuckt und getreten, und auch ihren Hintern entblößte haben. Wie die Polizei mitteilt, ist die 56-Jährige in der Folge festgenommen worden, Zeugen hatten die Beamten alarmiert.