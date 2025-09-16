Stadtbahn in Ludwigsburg: „Wichtigster Baustein für Verkehrswende“ – Grüne warnen vor Stadtbahn-Aus

Die geplante Stadtbahn in Ludwigsburg steht möglicherweise vor entscheidenden Monaten. Wird das Projekt doch noch gekippt? Das sagen die Grünen im Kreistag zu„Lucie“.
Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Ludwigsburger Kreistag hat sich positiv zur Zukunft des Stadtbahn-Projekts „Lucie“ geäußert. „Die Ludwigsburger Stadtbahn ist ein Jahrhundertprojekt und der wichtigste Baustein für die Verkehrswende in der Region. Die einmalige Chance, den öffentlichen Nahverkehr in und um Ludwigsburg nachhaltig zu verbessern, darf nicht vertan werden“, sagt Fraktionsvorsitzende Doris Renninger.