Christine Knoß und Arezoo Shoaleh haben sich bei der Abstimmung um die Stadtbahn gegen ihre Fraktion gestellt – für beide eine Frage der Verantwortung und der Ehrlichkeit.
Kurz vor der Abstimmung im Ludwigsburger Gemeinderat über eine Zukunft der Stadtbahn hatte die Jugendorganisation der Grünen zwei Stadträtinnen aus den eigenen Reihen heftig attackiert: Deren kritische Haltung zur geplanten Stadtbahn Lucie widerspreche den Grundprinzipien grüner Verkehrspolitik sowie dem gemeinsam beschlossenen Wahlprogramm der Grünen in Ludwigsburg, so der Vorwurf.