Stadtbahn in Bad Cannstatt: 24-Jähriger belästigt mehrere Frauen sexuell – Polizei sucht weitere Geschädigte

Die Polizei hat am Donnerstag einen 24-Jährigen festgenommen, der mehrere Fahrgäste in einer Stadtbahn in Stuttgart sexuell belästigt haben soll. Die Ermittler suchen Zeugen.

Ein 24 Jahre alter Mann hat sich am Donnerstag gegen 16.30 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Bottroper Straße in Stuttgart-Bad Cannstatt vor Fahrgästen entblößt und diese sexuell belästigt. Der Verdächtige wurde von zwei Männern festgenommen und an die Behörden übergeben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung vermelden.

Zwei Frauen im Alter von 19 und 20 Jahren beobachteten den Tatverdächtigen zunächst an der Haltestelle, wie er sich an der Stadtbahnhaltestelle in der Hose an das Glied gefasst und onaniert haben soll. Der Mann stieg anschließend mit den beiden Frauen in die Stadtbahn der Linie U12 in Richtung Hauptbahnhof. Dort soll er sich vor weiteren Fahrgästen entblößt haben.

Mann soll sich entblößt und Frauen angefasst haben

Zudem soll er einer bislang unbekannten Frau an die Brust und einer 35-Jährigen an das Gesäß gefasst haben. Als sich der 24-Jährige gegenüber einem drei Jahre alten Jungen und dessen 57 Jahre alter Großmutter setzte und sich erneut entblößte, griffen zwei Fahrgäste im Alter von 66 und 29 Jahren ein. Sie hielten den Tatverdächtigen fest und übergaben ihn alarmierten Polizeibeamten.

Bei der vorläufigen Festnahme durch die beiden Männer soll der Tatverdächtige den 66-Jährigen gebissen und leicht verletzt haben. Auch gegen die Festnahme durch die Polizei soll er sich erheblich gewehrt haben. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte einen Haftbefehl. Der 24-Jährige wird im Laufe des Freitags einem Haftrichter vorgeführt.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und insbesondere die bislang unbekannte Geschädigte, sich unter der Rufnummer 0711 / 89 90 57 78 zu melden.