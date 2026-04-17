Stadtbahn in Bad Cannstatt: 24-Jähriger belästigt mehrere Frauen sexuell – Polizei sucht weitere Geschädigte

Die Polizei hat am Donnerstag einen 24-Jährigen festgenommen, der mehrere Fahrgäste in einer Stadtbahn in Stuttgart sexuell belästigt haben soll. Die Ermittler suchen Zeugen.
Ein 24 Jahre alter Mann hat sich am Donnerstag gegen 16.30 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Bottroper Straße in Stuttgart-Bad Cannstatt vor Fahrgästen entblößt und diese sexuell belästigt. Der Verdächtige wurde von zwei Männern festgenommen und an die Behörden übergeben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung vermelden.