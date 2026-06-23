Stadtbahn Kreis Ludwigsburg: Möglingen stärkt die Lucie-Mini-Variante – und erhöht den Druck auf Ludwigsburg

Über den Rückhalt Möglingens für die Reaktivierungsstrecke wurde lange spekuliert. Nun setzt die Gemeinde ein klares Signal – und formuliert zugleich selbstbewusst ihre Bedingungen.

Die Zukunft der Stadtbahn im Kreis Ludwigsburg ist weiterhin ungewiss. Noch immer sind zentrale Fragen offen: Zum einen geht es um mögliche Ausgleichszahlungen an Kommunen, die nach dem Kurswechsel in Ludwigsburg nicht mehr an das Projekt angebunden werden sollen. Zum anderen ist nach wie vor ungeklärt, wie die Stadtbahn den Ludwigsburger Bahnhof erreichen soll.

In dieser angespannten Situation beziehen nun Bürgermeisterin Rebecca Saile und die Gemeinderäte in Möglingen Position. Sie stellen sich hinter die Reaktivierung der Bahnstrecke zwischen Markgröningen, Möglingen und Ludwigsburg – allerdings unter bestimmten Voraussetzungen. Zugleich formulieren sie klare Erwartungen für den Fall, dass auch dieses Projekt scheitern sollte.

Besonderes Signal

Zur Vorgeschichte: Im vergangenen November hatte der Ludwigsburger Gemeinderat mit einem folgenreichen Beschluss die Planungen für die Stadtbahn Lucie weitgehend gestoppt. Eine Mehrheit der Stadträte lehnte neue Schienen im Stadtgebiet ab. Damit blieb als einzige realistische Option die Reaktivierung der bestehenden Strecke zwischen Markgröningen, Möglingen und Ludwigsburg – von Kritikern auch als „Bimmelbahn“ bezeichnet.

Doch selbst diese abgespeckte Variante kommt derzeit nicht voran. Pattonville, Schwieberdingen und Remseck fordern Ausgleichszahlungen, weil sie nach dem Kurswechsel in Ludwigsburg vom ursprünglichen Projekt abgeschnitten wurden. Zudem gibt es weiterhin keine Einigung darüber, wie die Bahn den Ludwigsburger Bahnhof erreichen soll. Hinzu kommt Widerstand aus Teilen der Bevölkerung in Möglingen und der Ludwigsburger Weststadt, der die politischen Diskussionen zusätzlich erschwert.

„Wir müssen aber auch die Realität anerkennen.“ Rebecca Saile, Bürgermeisterin von Möglingen

Womit man wieder beim Vorstoß in Möglingen wäre. Verwaltung und Gemeinderat bekennen sich in einem gemeinsamen Beschlussvorschlag ausdrücklich zur Reaktivierungsstrecke. Grundsätzlich halte man zwar weiterhin an der Idee einer größeren Stadtbahnlösung fest. „Wir müssen aber auch die Realität anerkennen“, sagt Bürgermeisterin Saile. Nachdem der Ludwigsburger Gemeinderat die ursprünglichen Planungen beendet habe, stelle man sich in Möglingen hinter die Verbindung zwischen Markgröningen und Ludwigsburg.

Eine Mehrheit für den Antrag bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag scheint gewiss. In einer Phase, in der angesichts zahlreicher offener Fragen der Rückhalt für das Projekt vielerorts schwindet, ist das ein bedeutendes politisches Signal.

Möglingen geht vom Schlimmsten aus

Gleichzeitig gehen Bürgermeisterin und Gemeinderäte in die Offensive und formulieren konkrete Erwartungen an die weitere Planung. So fordert Möglingen einen 15-Minuten-Takt, der zuletzt immer wieder infrage gestellt wurde. Die Schließzeiten an den Bahnübergängen müssten so kurz wie möglich gehalten werden.

Außerdem müsse ausgeschlossen werden, dass schwere Fahrzeuge der Deutschen Bahn auf der Strecke verkehren, da dies zu einer zusätzlichen Lärmbelastung führen würde. Ebenso wird eine durchgängige Barrierefreiheit entlang der gesamten Strecke verlangt. Schließlich soll der Landkreis weiterhin die Hälfte der Projektkosten übernehmen.

Dass in Möglingen nicht alle uneingeschränkt an eine Umsetzung der Reaktivierungsstrecke glauben, lässt sich auch an einer weiteren Forderung ablesen. Für den Fall, dass das Projekt in diesem Jahr doch noch scheitert, erwarten Bürgermeisterin und Gemeinderäte von der Stadt Ludwigsburg die vollständige Erstattung aller bisherigen Investitionen in das Projekt Lucie.

Nach Schätzungen dürfte es dabei inzwischen um rund eine Million Euro gehen. Die Botschaft ist eindeutig: Wer mit dem Beschluss vom vergangenen November das Gesamtprojekt ins Wanken gebracht habe, müsse im Falle eines Scheiterns auch die finanziellen Folgen mittragen.