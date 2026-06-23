Stadtbahn Kreis Ludwigsburg: Möglingen stärkt die Lucie-Mini-Variante – und erhöht den Druck auf Ludwigsburg

Über den Rückhalt Möglingens für die Reaktivierungsstrecke wurde lange spekuliert. Nun setzt die Gemeinde ein klares Signal – und formuliert zugleich selbstbewusst ihre Bedingungen.
Die Zukunft der Stadtbahn im Kreis Ludwigsburg ist weiterhin ungewiss. Noch immer sind zentrale Fragen offen: Zum einen geht es um mögliche Ausgleichszahlungen an Kommunen, die nach dem Kurswechsel in Ludwigsburg nicht mehr an das Projekt angebunden werden sollen. Zum anderen ist nach wie vor ungeklärt, wie die Stadtbahn den Ludwigsburger Bahnhof erreichen soll.