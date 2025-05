Stadtbahn im Kreis Ludwigsburg: Bürger sollen Stellung zu Lucie nehmen

1 So stellen sich die Verantwortlichen eine Stadtbahn (klein zu sehen in der hinteren Bildmitte) nahe der Rundsporthalle vor. Foto: Zweckverband Stadtbahn

Am Dienstag, 20. März, findet auf dem Franck-Areal beim Ludwigsburger Bahnhof ein Infomarkt rund um die geplante Stadtbahn statt. Alle Interessierten dürfen teilnehmen – auch online.











Ungeachtet der sich mehrenden Kritik an den Stadtbahnplänen, die vor allem aus der Ludwigsburger Bevölkerung kommt, leiten die Verantwortlichen den nächsten Verfahrensschritt der Bürgerbeteiligung ein. Bei einem sogenannten Infomarkt, der am Dienstag, 20. Mai, von 18 bis 21.15 Uhr im Raum 80 auf dem Franck-Areal in der Pflugfelder Straße 31 stattfindet, „möchte der Zweckverband Stadtbahn konkrete Hinweise der Bürgerinnen und Bürger sammeln. Die zentrale Fragestellung lautet: Was muss bei der Planung der Stadtbahn in Ludwigsburg beachtet werden?“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.