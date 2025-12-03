Stadtbahn-Chaos in Stuttgart: Unfälle und Weichenstörung bringen Bahnen aus dem Takt

Am Dienstagabend ruckelt es gleich an mehreren Stellen im Netz der Stuttgarter Stadtbahn. Unter anderem waren zwei Unfälle an verschiedenen Stellen schuld.
Eine Menge Geduld brauchten diejenigen, die am Dienstagabend mit der Stadtbahn in Stuttgart von A nach B wollten. Auf mehreren Linien kam es zeitweise zu Ausfällen und Verspätungen. Die U14 war am Abend wegen eines Unfalls für mehr als zwei Stunden unterbrochen. An der Haltestelle Heslach-Vogelrain war eine Person gegen 19.20 Uhr von einer Bahn erfasst worden.