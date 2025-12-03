Stadtbahn-Chaos in Stuttgart: Unfälle und Weichenstörung bringen Bahnen aus dem Takt

Am Dienstagabend ruckelt es gleich an mehreren Stellen im Netz der Stuttgarter Stadtbahn. Unter anderem waren zwei Unfälle an verschiedenen Stellen schuld.

Eine Menge Geduld brauchten diejenigen, die am Dienstagabend mit der Stadtbahn in Stuttgart von A nach B wollten. Auf mehreren Linien kam es zeitweise zu Ausfällen und Verspätungen. Die U14 war am Abend wegen eines Unfalls für mehr als zwei Stunden unterbrochen. An der Haltestelle Heslach-Vogelrain war eine Person gegen 19.20 Uhr von einer Bahn erfasst worden.

„Das wirkt sich dann auf den kompletten Ablauf aus“, sagte eine SSB-Sprecherin am Mittwochmorgen auf Nachfrage. Konkret seien wegen des Unfalls am Dienstagabend Fahrer nicht rechtzeitig am Ziel angekommen, um Kollegen und Kolleginnen abzulösen. Deshalb seien auf der Linie U13 einzelne Fahrten ausgefallen.

Wegen des Unfalls mit der U14 waren auch Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Weichenstörung und weiterer Unfall

Obendrein ruckelte es am Dienstagabend auch an weiteren Stellen im Stadtbahnnetz. Etwa zur gleichen Zeit, zu der sich der Unfall in Heslach ereignete, gab es zwischen Landhaus und Plieningen eine Weichenstörung. Die Verspätungen bei der U3 wirkten sich offenbar auch auf andere Linien aus.

Der dritte Grund für den durcheinandergewirbelten Fahrplan, den die SSB am Mittwochmorgen identifiziert hatte, war ein weiterer Unfall in der Mercedesstraße. Gegen 18.40 Uhr touchierte eine Bahn eine andere; beteiligt waren Züge der Linien U2 und U16. Berichte über Verletzte gab es nicht. „Aber auch das könnte sich anderswo im Netz ausgewirkt haben“, sagte die SSB-Sprecherin.