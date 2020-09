Wegzüge aus Stuttgart 44 000 Menschen kehren Stuttgart den Rücken

Stuttgart hat zwar in den letzten Jahren an Einwohnern zugelegt, doch tausende von Menschen mit Migrationshintergrund kehrten in ihre Heimat zurück. Etwa 5000 Stuttgarter sind von 2017 bis 2019 ausgewandert. Das hat eine Auswertung des statistischen Amtes der Stadt ergeben.