Bello macht das, was alle machen – und braucht Hilfe bei seinen Hinterlassenschaften. Die Stadt Vaihingen an der Enz hat nachgerechnet: 600 000 Hundekotbeutel kosten jährlich 8000 Euro. Das geht auch billiger und nachhaltiger. Plastikbeutel werden abgeschafft – für Beutel aus recyclebarem Material wird nur noch die Hälfte ausgegeben.

Die Stadt ist den Hundehaltern bisher entgegengekommen. Sie dürfen – wie in vielen anderen Kommunen auch – Plastikbeutel in 50 Behältern kostenlos benutzen. Daran wird sich auch nicht viel ändern. Nur der Inhalt wechselt: Wer mit seinem Hund beim Gassigehen keinen eigenen Beutel mitgenommen hat, darf wie gewohnt zugreifen.

Lesen Sie auch

Der Oberbürgermeister Uwe Skrzypek appelliert an die Hundehalter, die Tütenspender im Stadtgebiet nur im Notfall zu nutzen und ansonsten eigene Beutel mitzuführen. Im Bürgeramt und in den Verwaltungsstellen werden nur noch die Restbestände der alten Beutel abgegeben, teilt die Stadtverwaltung mit. In Vaihingen gebe es 1500 Hunde.