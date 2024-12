Seit dem Sommer toben sich zerstörungswütige Gesellen in Besigheimer Sporthallen aus. Verstopfte und verschmierte Toiletten, Böller in Umkleiden und eingeweichte Toilettenpapierrollen in Hallen. Die Stadt will dem einen Riegel vorschieben.

In Besigheim kommt es seit Juli immer wieder zu Sachbeschädigungen in städtischen Sporthallen. „Unbekannte Jugendliche treiben dort ihr Unwesen und hinterlassen ein erschreckendes Bild von mutwilliger Zerstörung und Respektlosigkeit“, schreibt die Stadt.

Mutwilliges Verstopfen von Toiletten

Zu den Vorfällen zählen eingeweichte Klopapierrollen in die Hallen, mutwillig verstopfte Toiletten, Böller, die in Umkleidekabinen explodieren, sowie Urinseen und Kothaufen neben den Toiletten und in der Halle. In einem besonders gefährlichen Fall haben die zerstörungswütigen Gesellen Flaschen in die Sporthalle geworfen. „Diese Handlungen gefährden nicht nur die Sicherheit der Sportlerinnen und Sportler, sie bedeuten auch zusätzliche Belastungen und Kosten für die Stadt“, schreibt die Stadt. Die Schadenssumme wird auf 1500 bis 2000 Euro geschätzt.

Die beiden Sportvereine haben ihre Mitglieder bereits sensibilisiert und Maßnahmen ergriffen, um weiteren Vorfällen entgegenzuwirken. In einem Schreiben bitten sie Eltern, Sportlerinnen und Sportler sowie Trainerinnen und Trainer, besonders aufmerksam zu sein und Auffälligkeiten umgehend zu melden. Nach dem Schulunterricht werde die Sporthalle nun geschlossen, Vereine würden künftig nur noch einen Ein- und Ausgang nutzen, berichtet Mahmoud Qasem, Fachbereichsleiter der Ordnungsverwaltung. Außerdem sollen die Räume kameraüberwacht werden.

Auf Sozialen Medien kursieren Videos

Schon seit Jahren kursieren Videos auf Kanälen von Sozialen Medien, in denen Schüler verschiedene „Challenges“ verbreiten und andere zum Vandalismus und Diebstahl anstiften. Mahmoud Qasem kann sich vorstellen, dass auch in Besigheim solche Challenges dahinterstecken.

Die Stadt Besigheim bereitet bereits eine Strafanzeige vor und betont, wie wichtig Hinweise aus der Bevölkerung sind, um die Täter zu identifizieren. Jeder, der etwas Verdächtiges beobachtet, werde gebeten, sich an die Stadtverwaltung oder die Polizei zu wenden, schreibt die Stadt. Zur Meldung von Hinweisen steht die Stadtverwaltung Besigheim unter stadtverwaltung@besigheim.de oder 07143/8078-0 sowie der Polizeiposten Besigheim unter besigheim.pw@polizei.bwl.de oder 07143/40508-0 zur Verfügung.