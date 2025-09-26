Stadt sucht neues Design: Bleibt das Rössle im Stuttgarter Logo?

Das Logo der Landeshauptstadt ist in die Jahre gekommen und soll überarbeitet werden. Auch jüngere Designs, wie das der Feuerwehr, kommen auf den Prüfstand.
Das steigende Rössle, daneben der Stuttgart-Schriftzug, dessen Ts ein klassisches Säulenportal bilden: Mit diesem Logo präsentiert sich die Stadt seit 36 Jahren auf Schriftstücken, Broschüren, Aufstellern, Plakaten – auch digital auf ihrer Homepage oder in Netzwerken wie LinkedIn. Doch nun will man im Rathaus moderner werden. Wie jetzt im städtischen Verwaltungsausschuss einstimmig beschlossen, wird sich Stuttgart ein neues Corporate Design (CD) geben – und dafür 280000 Euro aus den bestehenden Mitteln der Kommunikationsabteilung aufwenden.