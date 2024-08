Stadt Stuttgart weist Kritik des Gastronomen zurück: „Wir haben Dinner in the Sky nicht ausgebremst“

„Wir haben Dinner in the Sky nicht ausgebremst“

Vor wenigen Tagen sollte das Eventformat Dinner in the Sky im Kulturpark Ost starten – doch die Veranstalter sagten kurz davor alles ab. Grund dafür seien Probleme mit den Behörden. Am Mittwoch hat die Stadt nun die Kritik des Gastronomen zurückgewiesen.











Frustriert klagte Da-Capo-Chef Luca Böck nach der kurzfristigen Absage von Dinner in the Sky im Kulturpark Berg: „Man verliert in Stuttgart die Lust, etwas zu machen, weil die Stadt einen ausbremst.“ Seine Kritik: Nach der ersten Genehmigung hätten die Behörden Auflagen nachgeschoben, die er nicht erfüllen könne. Dabei sei es vor allem um den Schutz der Bäume gegangen. Wäre es zu Schäden gekommen, hätten die Betreiber die Kosten dafür übernehmen müssen. Nun zieht das Eventformat auf den Wasen um, wo es aber erst am 5. September losgeht und bereits nach zwei Wochen (statt den geplanten vier Wochen) Schluss sein wird.