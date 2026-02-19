Hätte das Stuttgarter Ordnungsamt einen Wohnhausbrand Ende Januar in Heslach durch ein beherzteres Eingreifen im Vorfeld verhindern können? Die Stadt sagt Nein.
Im Fall des Wohnhausbrandes Ende Januar in Stuttgart-Heslach hat die Stadt noch einmal eingehend ihr Agieren überprüft. Das Ergebnis aus Sicht der Stadt ist eindeutig: Das Ordnungsamt habe keine rechtliche Handhabe gehabt, um die durchaus bekannten Missstände in dem Haus abzustellen, sagte der Sprecher der Stadt, Sven Matis. Nach dem Feuer hatten Nachbarn der Stadt vorgeworfen, nichts unternommen zu haben.