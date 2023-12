Stadt Stuttgart und Polizei warnen: Taschendiebe machen das Stadtgebiet unsicher

1 Im Stuttgarter Stadtgebiet haben am Wochenende wieder Taschendiebe zugeschlagen. (Symbolbild) Foto: dpa

Am vergangenen Wochenende haben Taschendiebe im Stadtgebiet Stuttgart häufig zugeschlagen – unter anderem auf dem Weihnachtsmarkt. Die Stadt Stuttgart und die Polizei warnen und geben Tipps.











Link kopiert



Mehrere unbekannte Taschendiebe haben am vergangenen Wochenende das Stuttgarter Stadtgebiet unsicher gemacht. Die Stadt Stuttgart und die Polizei verweisen in diesem Zusammenhang auf die jüngst stark angestiegenen Fälle von Taschendiebstählen in der Stuttgarter City und den Start des diesjährigen Weihnachtsmarkts.