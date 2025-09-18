Stadt Stuttgart und EnBW einig: Endet der Streit um den Rückkauf des Stuttgarter Wassernetzes?

Im Gemeinderat deutet sich eine Mehrheit für einen Vergleich an, der den Rechtsstreit mit unkalkulierbaren Risiken beenden würde.
Die Stadt nimmt drei Jahre nach dem gescheiterten Kompromiss mit der EnBW Baden-Württemberg-Tochter Netze BW Wasser GmbH zum Rückkauf des Wassernetzes im Jahr 2042 einen weiteren Anlauf zur Beendigung der Rechtsstreitigkeiten. Laut einer Pressemitteilung der CDU-Fraktion hat der Vorsitzende, Stadtrat Alexander Kotz, in den vergangenen Monaten „intensive und vertrauliche Gespräche mit zahlreichen Akteuren“ geführt, um zu einer ausgeglichenen Vereinbarung als 2022 zu kommen.