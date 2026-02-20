Nach der fristlosen Kündigung des Arbeiter-Samariter-Bundes durch die Stadt Stuttgart, will nun unter anderem die Fraktion SPD/Volt genau wissen, was passiert ist.
Weil sie sich bislang nicht „umfassend und transparent“ aufgeklärt sehen, und die Auswirkungen auf die betroffenen Kinder und deren Familie gravierend seien, beantragen mehrere Gemeinderatsfraktionen Einsicht in die Akten rund um die fristlose außerordentliche Kündigung des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) durch das Sozialamt der Stadt Stuttgart.