Stadt Stuttgart in Verzug: Ein Hilferuf, der immer lauter wird

Die Träger der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung warten auf Geld von der Stadt. Die Klärung der offenen Rechnungen und Fragen tut not. Ein Kommentar von Jan Sellner.
Es war ein Hilferuf. Zuerst ein einzelner. Abgesetzt von der Lebenshilfe Stuttgart. Es folgten weitere – von der Evangelischen Gesellschaft, dem Caritasverband, dem BHZ, dem Körperbehindertenverein und der Wohnanlage Fasanenhof. Als hätten diese Organisationen – allesamt Stuttgarter Träger der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung – nur darauf gehofft, dass einer den ersten Schritt tut.