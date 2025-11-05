Stadt Stuttgart bei TikTok: Katzen erklären Stuttgart 21 – „Wir hatten Angst vor Cringe“

Stuttgart 21 aus Katzen-Sicht, Pudding-Challenge und Doppelhaushalt – die Stadt Stuttgart versucht jungen Leute auf Tiktok zu erreichen. Gelingt ihr das?
Selbstironisch ging es im ersten Video vor rund zwei Monaten los: Darin erzählte das TikTok-Team der Stadt Stuttgart, dass man eigentlich gar nicht hier sein wollte, „weil wir sind ja schon auf Facebook“, und außerdem „hatten wir Angst vor Cringe“. Aber nun sei man doch auf dieser Plattform unterwegs, auf „TikTak“ ähhh „TikTok“. Bis heute gab es für den humorvollen Post fast 1200 Herzchen, knapp 26 000 Mal wurde das Video aufgerufen.