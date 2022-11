1 Messanlage der LUBW und Filtersäulen an der Schlossstraße. Foto: Simon Granville

Die Stadt misst im Rahmen eines Pilotprojekts inzwischen an verschiedenen Stellen selbst nach. So könne man sich auch „argumentativ“ auf eine Erhöhung der Grenzwerte vorbereiten.















Link kopiert

Nicht nur die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) misst in Ludwigsburg die Luftqualität, seit Ende des vergangenen Jahres nimmt die Stadt im Rahmen eines Projekts gemeinsam mit der Firma Bosch ebenfalls Proben.

Nun haben die zuständigen Ingenieure gemeinsam mit der Verwaltung erste Ergebnisse veröffentlicht. Diese sollen zeitnah auch über die Homepage der Stadt für Jedermann einsehbar sein. Die Messdaten der zehn Stationen – vier davon hängen entlang der B 27, der Rest anderswo – zeigen, dass die Luftverschmutzung aufs komplette Stadtgebiet gesehen, nicht so problematisch ist, wie am Hotspot gegenüber des Schlosses, wo die große Messanlage der LUBW platziert ist. Diese Werte werden allerdings immer dann herangezogen, wenn beispielsweise Fahrverbote im Raum stehen.

Welche Maßnahmen wirken?

Schlüsse daraus zu ziehen, wie sich verschiedene Maßnahmen – etwa Tempolimits – auf die Luftwerte auswirken, das sei anhand der Zahlen noch nicht möglich, betonen die zuständigen Bosch-Ingenieure sowie der Leiter des Fachbereichs Nachhaltige Mobilität, Matthias Knobloch unisono. Es seien längere Messreihen notwendig, so Knobloch, „wir befinden uns bei der Interpretation erst am Anfang“. Auch müsse man die Sensoren auch einmal an anderen Stellen positionieren. Eine Spitze hatte es beispielsweise im März gegeben, für die die Verantwortlichen keine Erklärung hatten. Im Nachhinein machen sie die Wetterbedingungen verantwortlich.

Derzeit sieht es im Übrigen so aus, als würde Ludwigsburg die Jahresgrenzwerte bei den Stickoxiden nicht überschreiten. Dass die Luft dann gut ist, bedeutet das freilich nicht. Aber dass Umweltverbände klagen, wird vermutlich unwahrscheinlicher. Die Luftfiltersäulen entlang der Schlossstraße werden so oder so erst einmal weiter laufen. „Wir fahren lieber noch auf Sicherheit“, sagt Knobloch. Allerdings solle der Betrieb, auch in Anbetracht des Stromverbrauchs, „nicht bis in alle Ewigkeit dauern.“

Werden Grenzwerte erhöht?

Dass die EU-Kommission unlängst angekündigt hatte, die Jahresgrenzwerte für Feinstaub und Stickoxid verschärfen zu wollen, löst bei der Ludwigsburger Verwaltung keine Panik aus. „Wir bereiten uns mit den Messungen argumentativ darauf vor, falls es so kommt“, sagt Mobilitätsbürgermeister Sebastian Mannl.